«Разрушила семью, изменяла, совершила харассмент»: продюсер «Демо» заявил о компромате на Сашу Звереву

Певица Саша Зверева была солисткой группы «Демо» на протяжении 12 лет. Сейчас артистка ведет свой блог, читает курс для мам и занимается воспитанием детей. Она неоднократно высказывалась негативно в адрес продюсера коллектива Вадима Полякова, который решил ответить на все заявления знаменитости и подготовил на нее компромат.

В новом интервью, которое выложат в Сеть уже сегодня, Вадим даст ответ Зверевой. Его анонс опубликован в официальном сообществе «Демо» во «ВКонтакте».

По всей видимости, продюсер собирается рассказать нелицеприятные факты из жизни экс-солистки коллектива.

«Как она разрушила семью Д. Постовалова и как совершила харассмент и разрушила семью В. Полякова… Как гуляла и изменяла своему мужу Илье, будучи матерью двоих детей… Как ездила на гастроли с мужчинами и покупала им подарки за счёт мужа», — говорится в сообщении группы.

Расскажет Поляков и о совместной работе с Сашей — о том, как все мечтали, чтобы она покинула проект, как поссорила Вадима с автором текстов группы Дмитрием Постоваловым, и они были готовы поддерживать коллектив, но при условии ухода Зверевой.

Интервью будет опубликовано в нескольких частях — от знакомства Дмитрия с Вадимом, заканчивая сегодняшними днями. Первую часть планируют выпустить примерно 20 июля.

Ранее певица Саша Зверева рассказала, что собирается вернуться из США в Россию. На Родине она планирует остаться на долгий срок.