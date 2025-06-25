Владимир Пресняков рассказал о встречах с уехавшим из РФ сыном Никитой в Испании. Слова артиста передает The Voice.

Aнна Asti отметила день рождения, на который пригласила многих звезд. В числе приглашенных был и Владимир. Выйдя к прессе, он дал редкий комментарий о сыне Никите от Кристины Орбакайте. По словам Преснякова, несмотря на отъезд наследника в США, они продолжают поддерживать общение. Как правило, родственники встречаются в Испании.

«Мы общаемся, и он приедет сейчас к нам в Испанию. Ну, как обычно, мы встречаемся там», — высказался артист.

По словам певца, в молодости он совершал безрассудные поступки, которые видел Никита. Однако с возрастом Владимир стал бережно к себе относиться. Артист признается, что теперь не готов делать «глупости».

«Я просто не сделаю никаких дурацких действий. Не прыгну с парашютом, к примеру. Пьяным не полезу в прорубь. Не полезу в драку какую-то ненужную. Не совершу какую-то глупость, на которую мы тратим молодость», — пояснил он.

Ранее Алла Пугачева обратилась к Никите Преснякову и заверила, что молится за внука. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Сергей Бурунов приехал на день рождения Анны Asti с Екатериной Леви.