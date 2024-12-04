«Узнаю это через Интернет»: Ермолаева прокомментировала слова мужа, объявившего о расставании

Телеведущая Нелли Ермолаева заявила, что узнала о расставании с мужем из Сети. Знаменитость осудила супруга в личном блоге.

В начале декабря муж Нелли объявил о паузе в отношениях. После этого телеведущая вышла на связь в слезах и обвинила мужчину в пиаре. Она считает, что избранник сделал признание ради увеличения продаж. По словам Ермолаевой, они не обговаривали подобное решение: телеведущая узнала о расставании с мужем, прочитав новости в Сети.

«Я сейчас узнаю это через Интернет, вот такие вещи мне присылали. Смотрю, и у меня просто открываются глаза. Я понимаю, что сильно обожглась. Я должна быть, наверное, черствым камнем. Я до последнего верю, надеюсь. И хочу быть счастливой. Да, обжигаюсь, да, наступаю на одни и те же грабли», — высказалась знаменитость.

По мнению Нелли, супруг не уважает ее, раз самостоятельно принял решение и огласил его в Сети. Ермолаева отметила, что не каждый поступок можно простить.

«На действиях, к сожалению, все и раскрывается», — пояснила телеведущая.

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