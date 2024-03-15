33-летняя вдова Алексея Янина рассказала, как живет после смерти актера. Певица Дарья Янина поделилась откровением с Woman.ru.

14 марта Алексей мог бы отметить 41-летие. Актер умер осенью 2023 года. После его смерти Дарья написала трогательную песню, посвященную мужу. По словам артистки, на сегодняшний день музыка — самая важная сфера ее жизни.

«На весну прекрасные планы. Мы трудимся над созданием нового музыкального материала», — заявила Дарья.

Также Янина рассказала, какие воспоминания у нее остались от семейной жизни с актером. Певица назвала день рождения мужа радостным событием. Дарья вспомнила, как однажды прогуляла институт, чтобы испечь ему торт «Наполеон».

«Целый день возилась, готовила, накрыла стол. Приехали его родные, и мы как-то так в семейном кругу посидели на кухне. Леше было приятно, что я организовала такой стол. Это достаточно яркое воспоминание», — резюмировала певица.

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