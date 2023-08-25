33-летняя певица Нюша рассказала о жестком методе восстановления после родов

Певица Нюша рассказала о жестком методе восстановления после родов. Знаменитость поделилась откровением с YouTube-каналом «Муз-ТВ».

33-летняя артистка воспитывает двоих детей. Несмотря на то, что младшему сыну Нюши 1,5 года, восстановиться от родов она так и не смогла. Недавно в профиле певицы появились фотографии, которые обеспокоили подписчиков. На них живот артистки был покрыт синяками из-за торчащих игл. Как выяснилось, после последней беременности у исполнительницы хита «Цунами» остались растяжки. Чтобы от них избавиться, она решилась на акупунктуру.

«Синяки на животе как раз от уколов. Я прокалывала препарат, который в течение года взращивает новый слой коллагена в теле», — цитирует The Voice высказывание Нюши из нового интервью.

По словам певицы, данная процедура эффективнее, чем пластическая операция.

Ранее певица Нюша рассказала, что не общается с Егором Кридом после расставания. Напомним, знаменитости встречались два года, однако их роман прекратился из-за частых гастролей артистки.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 59-летняя певица Лолита Милявская едва стояла на ногах после ночи в казино в Сочи.