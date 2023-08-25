«Мы не друзья»: Нюша рассказала, в каких она отношениях с Егором Кридом

Певица Нюша заявила, что не общается с Егором Кридом после расставания, об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на интервью YouTube-каналу «МУЗ-ТВ».

По словам певицы, их общение с Кридом ограничивается лишь поздравлениями с днем рождения. При этом, они с исполнителям иногда могут созваниваться или перекидываться фразами на светских мероприятиях, но не более того. Нюша не скрывает, что до сиз пор держит обиду на бывшего молодого человека.

«Было бы странно, наверное, если бы мы общались. Это могло бы говорить о том, что отпускание ситуации не совсем искренне было. Мы поздравляем друг друга с днем рождения. Егор даже публично поздравлял меня с рождением сына. Мы не друзья», — заявила она.

Напомним, Нюша и Егор Крид встречались с 2014 по 2016 год. Исполнитель был настроен крайне серьезно: говорил, что только ее видел в роли невесты и матери будущих детей. Однако роман закончился из-за частых гастролей певицы и недопонимания со стороны родителей артистки.

В 2017 году Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова, с которым остается в браке и по сей день. У супругов родилась дочь Симба и сын Саффрон.

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