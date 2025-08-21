33-летняя певица Мари Краймбрери рассказала о беременности и материнстве. Артистка поделилась трогательными воспоминаниями в соцсети.

21 августа певица отметила день рождения. В честь праздника Мари написала трогательный пост, сопроводив его беременными кадрами. По словам знаменитости, год назад она впервые задумалась о материнстве. В тот момент певица еще не знала, что находится в положении.

«Ровно год назад в этот день я загадала себе стать мамой. Загадала, еще не зная, что мечта уже несколько недель как сбывается», — высказалась она.

По словам Мари, после рождении дочки в ней произошли изменения. Она приняла себя, стала счастливее и испытывает в два раза больше любви.

«Я, пожалуй, от себя отстала. «Отчаянно борюсь» сменилось на «отчаянно люблю». Потому что поводов счастливой возвращаться домой у меня теперь вдвое больше. Спасибо за жизнь, мам. С днем рождения меня», — высказалась знаменитость.

