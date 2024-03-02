В Сети опубликовали райдер вернувшейся в Россию певицы Анны Asti. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, певица сейчас находится в Москве и готовится возобновить выступления на корпоративах. Для этого она понизила ценник на выступления с 10 до 7 миллионов рублей. Изменился и список требований к организаторам концертов.

Так, в обновленном райдере Asti указано, что певица готова останавливаться только в премиальных отелях вроде Hilton, Marriott или Radisson. Жилая площадь номера должна составлять не менее 80 кв.м. Кроме того, в гостинице должно быть меню подушек для сна.

Есть в райдере и суточные — 200 $ на день для артистки и 100 $ для остальных членов коллектива. Ездить Анна Дзюба предпочитает только на Mercedes — Maybach или V-класс. Организаторы обязаны предоставить фото салона автомобиля и обеспечить опрятный внешний вид водителя.

В гримерку певице необходимо предоставить: полотенца, клей «Момент», нейлоновые перчатки, чайник, кофемашину, коньяк Remy Martin XO, виски Jack Daniels, шампанское Moet Chandon. Кроме того, в списке есть овощная, мясная и рыбная нарезки.

Ранее мы писали о том, что продюсер Павел Рудченко назвал причины отмены концертов Анны Asti.