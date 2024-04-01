«Отдыхай»: Инстасамка сравнила Светлану Лободу с Анной Asti

Инстасамка раскритиковала певицу Светлану Лободу, сравнив ее с Анной Asti. Об этом сообщает Popcake.tv.

Накануне Светлана Лобода выпустила новую песню «Имя», которую активно начала продвигать в соцсетях. Под одним из роликов с треком написала рэперша Инстасамка, которая раскритиковала песню Лободы.

«Ты не Асти, отдыхай», — написала она.

Некоторые подписчики тоже обратили внимание на то, что мотив песни «Имя» напоминает стиль творчества Анны Asti. Впрочем, пользователям нашлось, что ответить и Инстасамке: «А ты не Карди Би?», «Копирка Карди Би», «Когда появилась Асти и Лобода? Тут вопрос, кто у кого копирует?».

Напомним, Светлана Лобода уехала из России в феврале 2022 года. Сейчас она выступает с зарубежными концертами по всему миру и выпускает новые песни как на русском, так и на украинском языках.

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