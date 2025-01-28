«Ужасные 10 кг ушли»: как супруга Евгения Петросяна похудела без спорта

35-летняя Татьяна Брухунова заявила, что похудела за год на 10 кг при помощи врачей. Супруга Евгения Петросяна рассказала о борьбе с лишним весом в соцсети.

После второй беременности Татьяна жаловалась на округлившиеся формы и лишние кг. Она не скрывала, что не любит спортивные тренировки, поэтому искала свои методы возвращения к прежнему весу. Супруга юмориста делала уходовые процедуры и обратилась за помощью к врачам. Благодаря этому ей удалось похудеть на 10 кг.

«И спорт не имеет к этому никакого отношения, я вообще ненавижу спорт. Это доктора, гастроэнтеролог, эндокринолог, гинеколог, невролог. Они все устраняют мои проблемы, эти люди за год вернули меня в привычную форму. Еще кое-какое количество лишних килограммов есть, но те ужасные 10 килограммов, которые я набрала, они ушли», — высказалась знаменитость.

По мнению Татьяны, вес не начнет снижаться, пока не будут восстановлены внутренние процессы. Если в организме есть проблемы, то не помогут даже самые строгие диеты.

«Я очень переживала из-за этого, одежда становилась тесной, меня это нервировало. Приходилось носить свободные вещи. После рождения Матильды я набрала 14 кг», — резюмировала она.

Ранее Татьяна Брухунова показала фигуру в купальнике на Мальдивах. Подробности читайте в этой новости.