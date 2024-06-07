33-летняя блогерша Настя Ивлеева призналась, что ее сердце свободно. Об этом сообщает Super.ru.

6 июня 2024 года в Москве состоялась пресс-конференция Насти по случаю открытия ее лапшичной «Nudles». Блогерша пришла на мероприятие в черной майке, брюках и без макияжа. Она вела себя скромно, но охотно общалась с прессой. Сотрудники СМИ спросили у нее не только про новый бизнес, но и про личную жизнь. Ивлеева со смущением ответила, что на данный момент не состоит в отношениях. По мнению Насти, покорить ее сердце сможет мужчина-защитник.

Также Ивлеева высказалась про дружбу в шоу-бизнесе. По ее мнению, в звездной тусовке нет искренности, поэтому она «всегда была обособлена».

«Я всегда была обособлена, и этим я себе крайне нравлюсь. И поэтому в моей жизни, по сути, ничего не поменялось. Наоборот, я стала ближе к семье, и очень этому рада», — высказалась знаменитость.

Ранее Настя Ивлеева заявила, что готовит вечеринки. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что сын Анастасии Заворотнюк Майкл встречается с художницей Софьей Дроздовой.