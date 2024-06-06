Почти без макияжа и в майке с подкладками: изменившая образ Настя Ивлеева готовит лапшичную вечеринку

Блогер Настя Ивлеева совместно с бизнес-партнером открыла в Москве свою первую лапшичную. По этому случаю знаменитость проводит пресс-конференцию, в рамках которой раскрывает планы на ближайшее будущее. Так, бизнесвумен вновь готовит для своих поклонников и клиентов вечеринки, передает Telegram-канал Антиглянец.

Ивлеева вернулась в медийное пространство обновленной. Девушка стала шатенкой, на ней минимум макияжа и простая темно-коричневая футболка. По словам Насти, у ее заведения впереди большое и светлое будущее. Для продвижения места блогер уже готовит вечеринки и коллаборации с другими звездами.

Бизнес-партнер Ивлеевой в беседе с журналистами заявил, что лапшичная в Москве — не предел. Если проект удастся, то в будущем стоит ожидать целую сеть заведений. А сегодня посетителей кафе ждет сет из блюд на тест и эксклюзивный музыкальный номер от друзей из Китая.

Ранее сообщалось, что Ивлеева использовала в анонсе открытия лапшичной отсылки к «голой» вечеринке. После этого события блогеру пришлось на время приостановить все свои проекты и пропасть из Сети.