33-летняя блогерша Настя Ивлеева погасила долг перед кинокомпанией в 5 млн. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По информации источника, суд Москвы прекратил производство о взыскании кинокомпанией 5 млн рублей с Ивлеевой за сорванные съемки из-за скандала, разгоревшегося после «голой» вечеринки. Также с Насти взыскали налоговую пошлину в размере 23 тыс. рублей.

Сообщается, что Ивлеева получила аванс от кинокомпании после утверждения на роль в новом проекте, однако из-за последствий скандальной вечеринки, она не смогла приступить к съемкам. Кинокомпании пришлось искать замену и нанимать другую актрису.

Ранее Яна Рудковская раскрыла, почему пропустила «голую» вечеринку Ивлеевой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Настя Ивлеева познакомила нового возлюбленного с семьей.