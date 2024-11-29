Опубликовано 29 ноября 2024, 20:261 мин.
«Не попала и слава Богу»: Яна Рудковская раскрыла, почему пропустила «голую» вечеринку Ивлеевой
Яна Рудковская заявила, что клип Киркорова спас ее от «голой» вечеринки Ивлеевой.
© Starface.ru
Продюсер Яна Рудковская рассказала, почему пропустила «голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой. Она объяснила, что была в тот день на съемках клипа.
Рудковская 29 ноября посетила презентацию клипа певца Филиппа Киркорова «Черная пантера». Рудковская призналась – она рада, что в конце декабря прошлого года не попала на скандальную вечеринку.
Продюсер была приглашена Ивлеевой на мероприятие.
«Так как у меня были в этот день съемки, я не попала и слава Богу. Она меня звала, но к сожалению организаторов и к счастью моему клип Филиппа Киркорова спас меня», - сказала она. Слова Рудковской приводит NEWS.ru.
Ранее продюсер назвала вечеринку подставой для звезд. Она считает, что также могла бы получить народное презрение.
Источник фото:Starface.ru
Источник:NEWS.ru
Автор:Лилия Караева