33-летняя актриса Яна Кошкина улетела на Мальдивы после тайной свадьбы. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

В октябре 2023 года в личном блоге Яны появился снимок в свадебном платье. Многие подумали, что Кошкина примерила образ невесты ради творческой фотосессии. Однако, как выяснилось, знаменитость вышла замуж по-настоящему. Отметим, что Яна держит в секрете личность избранника.

На данный момент актриса вместе с супругом находится на Мальдивах. В соцсети Кошкина поделилась фото в купальнике и с юмором заявила: «Хорошо, когда муж разрешает выкладывать такие кадры».

Ранее мы писали о том, что звезда «Склифосовского» Мария Куликова тайно вышла замуж во второй раз. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 91-летнему Бедросу Киркорову может понадобиться новая операция на сердце.