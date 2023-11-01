Звезда «Склифосовского» Мария Куликова тайно вышла замуж во второй раз

Актриса Мария Куликова призналась, что тайно вышла замуж во второй раз. После развода с коллегой Денисом Матросовым она и не надеялась, что встретит вновь любовь. Однако ей это все-таки удалось.

Решение о расставании с мужем звезда «Склифосовского» приняла после 13-ти лет брака. У супругов есть общий сын Иван, но и он не смог заставить актеров сохранить отношения. После того, как они с Матросовым разъехались, Мария подумала, что отныне будет матерью-одиночкой, что посвятит теперь себя карьере и ребенку. Но все обернулось иначе.

Уже более девяти лет назад Куликова встретила нового мужчину и влюбилась. Его личность она не раскрывает, но признается – он для нее уже не просто бойфренд, а муж. Свадьбу они сыграли тайно и до сих стараются не афишировать, что счастливы друг с другом.

«Я в отношениях уже более девяти лет: все это время они остаются замечательными, возможно, поэтому так позитивно смотрю на все, что происходит вокруг меня. <…> Мы уже официально женаты, но не афишируем это», - поделилась актриса в интервью для Леди Mail.ru.

Отметим, что с бывшим мужем Марии удалось расстаться на доброй ноте. Они поддерживают хорошие отношения с Денисом и довольно тепло отзываются друг о друге в беседах со СМИ.

Ранее Денис Матросов назвал виновного в его разводе с супругой.