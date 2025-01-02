«Как две капли воды похожа»: SHAMAN впервые вывел на сцену 10-летнюю дочь

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), объявивший о разводе с женой после семи лет брака осенью, продолжает активно участвовать в жизни дочери. В эфире новогоднего выпуска программы Андрея Малахова «Песни от всей души» на канале «Россия 1» артист впервые вывел 10-летнюю Варвару на сцену.

SHAMAN и его дочь стали гостями специального предновогоднего выпуска программы «Песни от всей души». Певец и 10-летняя Варвара вместе вышли на сцену, исполнив в эфире композицию «Новогодние игрушки». Дуэт артиста и девочки вызвал восторг у зрителей в студии и за телеэкранами.

По словам певца, ему пришлось долго уговаривать дочь выступить с ним на телевидении.

«Когда возникла идея исполнить эту песню, естественно, мне пришлось с ней поговорить. Потому что девушка с характером. Уговорили, сказали, что все будет в порядке», — признался SHAMAN.

Многие отметили, что Варвара не только талантлива, но и очень похожа внешне на знаменитого отца.

«Девушка с характером, с талантом. И как две капли воды похожа», — заявил ведущий шоу Андрей Малахов.

Напомним, Варвара родилась в первом браке Ярослава Дронова с преподавателем пения Мариной Рощупкиной. Пара прожила вместе с 2012 по 2016 год, а после развода их дочь осталась жить с матерью. Однако певец, несмотря на плотный график, старается уделять девочке как можно больше внимания. В 2017 году артист женился во второй раз на бизнесвумен Елене Мартыновой, но в сентябре 2024 года SHAMAN объявил о разрыве с супругой. По словам знаменитости, решение о расставании было «совместным», но они остались «в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид».

Ранее мы писали о том, что бывшая жена SHAMAN Елена Мартынова устроила фотосессию и высказалась об итогах 2024 года, назвав его «непростым».