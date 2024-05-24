passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 мая 2024, 16:17
1 мин.

33-летний певец Никита Пресняков рассказал, как проходят его гастроли в США

33-летний певец Никита Пресняков рассказал, как проходят его гастроли в США

© Starface.ru

33-летний певец Никита Пресняков рассказал, как проходят его гастроли в США. Артист показал подготовку к концерту в личном блоге.

После отъезда из России Никита строит карьеру за рубежом. Музыкант отправился в гастрольный тур по США, во время которого он исполняет каверы на русские хиты. Для гастролей артист арендовал просторный клуб с удобной сценой, большим залом и гримеркой. Также Пресняков сообщил, что его команду разместили в многокомнатной квартире. По словам артиста, он в восторге от гастролей по США.

«Просто посмотрите, я такой гримерной еще не видел. Самое главное, что есть душ», — высказался Никита.

33-летний певец Никита Пресняков рассказал, как проходят его гастроли в США

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее сообщалось, что Никите Преснякову стало плохо в парке аттракционов. Музыкант едва не потерял сознание. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев попал в рейтинг Forbes.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
новости шоу-бизнеса
Никита Пресняков