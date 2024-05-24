33-летний певец Никита Пресняков рассказал, как проходят его гастроли в США. Артист показал подготовку к концерту в личном блоге.

После отъезда из России Никита строит карьеру за рубежом. Музыкант отправился в гастрольный тур по США, во время которого он исполняет каверы на русские хиты. Для гастролей артист арендовал просторный клуб с удобной сценой, большим залом и гримеркой. Также Пресняков сообщил, что его команду разместили в многокомнатной квартире. По словам артиста, он в восторге от гастролей по США.

«Просто посмотрите, я такой гримерной еще не видел. Самое главное, что есть душ», — высказался Никита.