Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев попал в рейтинг Forbes

Российский Forbes включил актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиля Минекаева в рейтинг «З0 до 30» в категории «Искусство». В нем были представлены самые перспективные молодые россияне.

Как отметили эксперты издания, прорывом Рузиля стал проект про криминальные группировки Татарстана 80-90-х годов, который снял режиссер Жора Крыжовников в 2023 году. В нем молодой актер, о котором до этого практически ничего не слышали, сыграл одну из главных ролей – Марата. И он сразу же обрел огромную популярность.

К слову, за свою игру в сериале «Слово пацана» Минекаев уже успел получить награду. В Москве его наградили на «Премии Художественного театра» в номинации «Кино». Также он был номинирован на Премию Гильдии кастинг-директоров в номинации «Лучшая мужская роль», но победу одержать не смог.

Ранее портал «Страсти» смог пообщаться с Рузилем Минекаевым и узнать у него о самом сложном кастинге в жизни. Напомним, что до обретения популярности он прошел свыше 500 проб.