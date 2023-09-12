32-летняя певица Юлия Зиверт рассказала о безответной любви к Андрею Губину

Певица Юлия Зиверт рассказала о безответной любви к Андрею Губину. Знаменитость поделилась откровением с порталом PROZVEZD.

В беседе с журналистами артистка призналась в давней симпатии к Губину. По словам Юлии, ей нравилось не только творчество Андрея, но и его внешность. Вот почему в свое время она «спала с его кассетой».

«Я даже не помню, когда впервые его увидела. Наверное, где-то на прилавке заметила его кассету», — высказалась исполнительница хита «Credo».

Как выяснилось, чувства Юлии остались безответными. Даже спустя годы знаменитость не решилась познакомиться с Губиным.

Напомним, что в последнее время Андрей борется с неврологическим заболеванием. Он ведет уединенный образ жизни в своем доме на Истре.

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