«Сердце бьется с перебоями»: Андрей Губин находится «на грани» и с трудом передвигается

Когда-то Андрей Губин радовал публику своими хитами, однако уже больше 15 лет он не появлялся на сцене из-за плохого самочувствия. Речь идет про серьезное неврологическое заболевание. Вот почему мужчина ведет уединенный образ жизни в своем загородном доме на Истре. В новом интервью для Андрея Малахова Губин откровенно рассказал о состоянии здоровья.

По словам артиста, жизнь на природе на него благоприятно влияет: он дышит свежим воздухом, много гуляет и старается не унывать. При этом говорить о полном восстановлении не приходится. Более того, Андрей признался: с каждым днем ему становится хуже и хуже. У него серьезные проблемы с сердцем, а также мужчина не может самостоятельно передвигаться.

«Мне тяжело двигаться, тяжело дышать, я живу на грани. У меня сердце бьется с перебоями. Боюсь умереть каждый день, но я столько лет уже не умираю, поэтому иногда думаю: кто-то меня защищает», — высказался Губин.

Также артист добавил: он регулярно посещает медицинские учреждения. Андрей искал помощи в России, Израиле, Египте, Китае, но все оказалось безрезультатным. Мужчина потратил на лечение 150 тысяч долларов, но так и не смог избавиться от недуга.

К слову, Губин даже находился в клинике неврозов, в которой когда-то были Кобзон, Гафт и Высоцкий. «В Китае сказали, что если иголки не работают, то проблема идет от мозга. Я подумал, плох тот артист, который не лежал в психушке», — резюмировал Андрей.

Ранее мы писали о том, что Губину требуется психиатрическая помощь. Подробности смотрите в этой статье.