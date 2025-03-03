32-летняя певица Мари Краймбрери улетела с Давой в Сочи перед родами. Артисты сообщили об отъезде в соцсети.

В 2025 году Мари и Дава рассекретили не только свой роман, но и предстоящее пополнение в семье. Несмотря на то, что певица находится на большом сроке, возлюбленные уехали на отдых в Сочи.

Рэпер взял в аренду роскошную виллу с видом на горы, на территории которой есть бассейн с подогревом и мангальная зона.

«Вот такой вид на горы я буду видеть и плавать, а потом жарить шашлыки. И вместе с любимой пойдем в баню. А, нет, тебе же нельзя. Значит один пойду в баню. Вместе потом кофе попьем, который ты сделаешь», — высказался артист.

Мари отметила, что приехала в Сочи не только отдыхать, но и работать: артистка планирует дописать тексты для нового альбома.

«Вилла с невероятным видом на горы. Дописывать тексты в альбом именно так было моей мечтой», — заявила певица.

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