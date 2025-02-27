«С Бузовой все было напоказ»: почему Дава и Мари Краймбрери скрывали отношения

Сваха убеждена, что мама Давида очень благосклонно приняла выбор сына, так как видит воочию, как он счастлив в отношениях с Мари и как искренне его любит ее будущая невестка.

Ранее сваха Анна Осипова объяснила, почему звезда «Счастливы вместе» выбрал жену на 23 года моложе.