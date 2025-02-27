«С Бузовой все было напоказ»: почему Дава и Мари Краймбрери скрывали отношения
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Певец Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, и певица Мари Краймбрери недавно рассекретили, что ждут первенца. Поклонники давно догадывались, что между артистами есть чувства. Но пара тщательно скрывала свои отношения. Теперь они делятся романтичными фото и видео, вызывая восхищение у публики. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, подходят ли они друг другу и есть ли у них шанс на счастливую совместную жизнь.
«Давид Манукян и Мари Краймбрери – замечательная, красивая пара в ожидании малыша! Что может быть прекрасней? Уверена, что у ребят настоящие, искренние чувства друг к другу. Вполне естественно, что влюбленные не хотят афишировать свои отношения, таким образом, как можно дольше оберегая свое, вполне заслуженное, счастье от посторонних глаз»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха сравнила нынешние отношения певца с прошлыми. Напомним, что Дава встречался с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Они показывали чувства на публике и даже собирались пожениться. Расставание прошло со скандалом.
«В прошлых отношениях Давы и Ольги Бузовой все было напоказ: и страсть, и слезы, и расставание. Думаю, что Давид извлек из отношений со звездой большой опыт, и скорее всего, не хочет повторения похожей ситуации»,
Анна Осипова
Сваха
Анна назвала Мари невероятно талантливой и космической девушкой. Она отметила, что певица обладает огромным потенциалом и является теплым, эмпатичным человеком.
«Однозначно, для нее человеческие отношения и любовь в иерархии ценностей стоят на первом месте, поэтому и демонстрация своих отношений с Давой в медиа пространстве для нее не так важна. Мари из тех людей, что живет по принципу «быть, а не казаться», этим она и привлекла Давида, именно своим внутренним содержанием и исключительными душевными качествами. А Дава, как истинный представитель романтичных и глубоких «Рыб» оценил по достоинству родство их душ и уж точно никуда не отпустит эту прекрасную девушку»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха убеждена, что мама Давида очень благосклонно приняла выбор сына, так как видит воочию, как он счастлив в отношениях с Мари и как искренне его любит ее будущая невестка.
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