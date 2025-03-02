Нежно обнимал за плечо: SHAMAN снялся с предполагаемой возлюбленной

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) продолжает провоцировать слухи о романе с общественным деятелем Екатериной Мизулиной. В своем Telegram-канале артист поделился свежим фото с предполагаемой возлюбленной, держащей в руках букет цветов.

Недавно SHAMAN снова оказался в центре внимания после развода: певец заметно сблизился с Екатериной Мизулиной, пара стала выходить вместе в свет и делиться совместными кадрами в соцсетях. Все это только подогревает слухи о романе знаменитостей. Накануне артист поздравил поклонников с началом весны, опубликовав снимок с предполагаемой избранницей. На фото Екатерина Мизулина держала в руках букет желтых тюльпанов, а Ярослав Дронов нежно обнимал ее за плечо, стоя сзади.

«Запахло весной!» — подписал фото SHAMAN.

Впервые об отношениях певца и главы «Лиги безопасного интернета» заговорили в начале февраля 2025 года. Тогда они вместе приехали на концерт в одну из московских школ и якобы публично поцеловались. Затем Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина снова подогрели слухи о романе, выпустив в День всех влюбленных совместный клип на песню «Я останусь с тобой». При этом пара не отвечает прямо на вопрос о том, что их связывает на самом деле.

«Нас объединяет любовь к России. А обо всем остальном узнаете 9 марта. На моей программе „Ты моя“», — заявлял артист.

Напомним, в сентябре 2024 года SHAMAN объявил о разводе с женой после семи лет брака. По словам певца, решение о расставании было «совместным», но они остались «в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид».

Ранее сообщалось о том, что сваха Анна Осипова назвала отношения SHAMAN и Екатерины Мизулиной пиаром.