32-летний сын Никаса Сафронова рассказал, как выпроваживает женщин из дома звездного отца

32-летний сын художника Никаса Сафронова рассказал, как выпроваживает женщин из дома звездного отца. Лука Затравкин поделился откровением с порталом MSK1.RU.

Несмотря на то, что у Луки доверительные отношения с отцом, между ними нередко возникают конфликты. При этом музыкант убежден: в споре рождается истина. По мнению Затравкина, в семье ссоры могут возникать тогда, когда родственники пытаются предостеречь друг друга от ошибки. В качестве примера он привел недавний конфликт со звездным отцом.

Как выяснилось, Никас мечтал завести большого породистого кота. Однако он не подумал о том, что в его доме много раритетных вещей, которые питомец мог бы повредить. Донеся свои аргументы до родителя, Лука сумел отговорить его от данного поступка. При этом он добавил, что дом Сафронова никогда не пустует. Оказалось, что его нередко навещают непрошеные гостьи, с которыми приходится бороться.

«С женщинами мы до сих пор постоянно боремся. Они приходят, мы их выпроваживаем, чтобы сильно не засиживались», — высказался Лука.

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