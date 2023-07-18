Никас Сафронов не смог ответить, куда делись его картины из дома Александра Пороховщикова

У художника Никаса Сафронова поинтересовались о судьбе его картин из дома актера Александра Пороховщикова в Староконюшенном переулке в Москве. Он не смог ответить, куда пропали произведения искусства.

Подробности беседы приводит сайт mk.ru.

«Я даже не представляю, куда пропали мои картины. Я их точно не забирал», - сказал Сафронов.

По признанию художника, у актера были несколько его картин: некоторые он покупал, какие-то оказались подарены. Пороховщиков не жалел денег на обустройство дома: приобретал антиквариат, старинные предметы. Теперь это все «разворовано посторонними людьми», утверждает Сафронов.

Художника и актера связывала дружба: вместе они занимались боксом. Сейчас Сафронову «больно смотреть» на происходящее с домом: он считает, что актер бы «сошел с ума», узнав о разрушении особняка.

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