«Столкнулись с неожиданной проблемой»: Игорь Матвиенко рассказал о сложностях работы с SHAMAN

Игорь Матвиенко рассказал, что едва нашел бороду для грима SHAMAN под князя Владимира. Об этом сообщает Kp.ru.

Продюсер Игорь Матвиенко накануне рассказывал, что поставил оперу «Князь Владимир», главную роль в которой сыграет Ярослав Дронов, известный по псевдониму SHAMAN.

По словам продюсера, он пригласил артиста в постановку еще до того, как он стал популярен.

«Я увидел Ярослава на небольшом частном мероприятии в Питере и понял, что вот он, наш князь Владимир. И потом уже половину оперы писал под его вокальные возможности, а они у него безграничные», — заявил он.

В процессе подготовки не обошлось без трудностей. Так, по всей стране пришлось искать качественную бороду для певца.

«Когда мы гримировали SHAMAN под князя Владимира, то столкнулись с неожиданной проблемой. С трудом нашли практически единственную бороду в стране. Нам гримеры объяснили, что сейчас какой-то дичайший дефицит бород, потому что в России снимается очень много исторического кино», — объяснил продюсер.

Матвиенко добавил, что SHAMAN перфекционист в работе. Он также заявил, что Дронов интроверт и вне сцены старается скрываться от фанатов.

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