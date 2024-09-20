«Это катастрофа»: концерт сына Сафронова оказался под угрозой из-за конфликта с водителем

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова Лука рассказал, что повредил руку во время потасовки с водителем в Санкт-Петербурге. 20 сентября пианист должен выступить в Петропавловской крепости, но он не знает, как будет играть на рояле.

В Петропавловской крепости проходит выставка Никаса Сафронова. Художник пригласил сына сыграть на рояле для почетных гостей — ветеранов и пенсионеров. Но из-за боли в руке Сафронов-Затравкин опасается, что не сможет выступить.

«Отец пригласил ветеранов, пенсионеров. Хотел сделать музыкальный подарок, чтобы люди смотрели картины под музыку Шопена и Рахманинова. Для меня это катастрофа», — рассказал он Kp.ru.

Артист пояснил в разговоре с 360.ru, что его до сих пор трясет от случившегося.

«Хам и подлец», — добавил он.

Лука назвал случившееся «большим моральным грузом». Мужчина не знает, как отвечать на грубость, особенно в культурной столице. Он считает недопустимым применение грубой силы. Тем более, водитель был крупной комплекции. Сафронов-младший не думает о возмездии: пианист надеется только отыграть концерт.

Напомним, Лука Сафронов поссорился с водителем «Майбаха», который схватил его за руку и силой вытащил из машины.