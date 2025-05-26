30-летняя Елизавета Арзамасова вышла на связь после конфликта с Авербухом

30-летняя актриса Елизавета Арзамасова вышла на связь после конфликта с Ильей Авербухом. Звезда «Папиных дочек» показала семейные кадры в соцсети.

Весной 2025 года хореограф угодил в скандал. В интервью с Ксенией Собчак он неосторожно высказался о знакомстве с женой, которой было на тот момент 15 лет. «Это уже не ребенок, это уже женщина, у которой все было», — заявил Илья. Актриса не комментировала слова мужа, в ее блоге лишь появилось семейное фото, сопровожденное смайликом в виде сердечка. На этот раз Арзамасова вновь намекнула на идиллию в браке, показав кадры с прогулки по заповеднику Абрамцево.

Также актриса поделилась рабочими моментами, опубликовав ролик со спектакля с Сергеем Чонишвили.

«Я не знаю, возможно ли еще одно повторение такого проекта, если нет, то мы были участниками и зрителями уникального действия», — написала она.

Тем самым Елизавета дала понять: скандал с Авербухом не отразился негативно на ее жизни.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух получил более тысячи штрафов за нарушение ПДД на сумму 1,2 млн руб. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Виктория Дайнеко высказалась о тайной свадьбе экс-возлюбленного Алексея Воробьева.