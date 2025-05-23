Илья Авербух получил более тысячи штрафов за нарушение ПДД на сумму 1,2 млн руб.
© Гусейнов Виктор / Komsomolskaya Pravda / East News
Илья Авербух получил более тысячи штрафов за нарушение ПДД на сумму 1,2 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.
Фигурист Илья Авербух владеет несколькими автомобилями, но рекордсменом по количеству штрафов является Range Rover спортсмена — 754 нарушения. Согласно информации журналистов, всего за год фигурист нарушил правила дорожного движения 1175 раз.
Чаще всего Авербуха штрафовали за превышение скорости — 651 раз, затем 231 штраф он получил за несоблюдение требований знаков или разметки, 106 раз за неправильную парковку и 67 раз за непристегнутый ремень. Общая сумма штрафов — 1,2 миллиона рублей.
Сам Авербух пока никак не комментировал новости об административных взысканиях.
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