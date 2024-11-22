30-летняя актриса Калашникова заявила, что отказывается играть любовниц

30-летняя актриса Анастасия Калашникова заявила, что отказывается играть любовниц. Об этом сообщает Леди Mail.

После съемок в сериале «Триада» и роли танцовщицы Анастасии стали предлагать образы любовниц, «ярких девчонок». Однако Калашникова отказывается от подобных предложений, чтобы «не задерживаться в одном амплуа».

«Я симпатичная блондинка: если меня приодеть и принакрасить, получится такая типичная яркая девчонка, идеальная любовница. Но мне было не интересно вечно танцевать на экране, хлопая нарощенными ресницами. Я хотела большего», — высказалась знаменитость.

Также Калашникова отметила, что после рождения ребенка оказывается от откровенных сцен. Актриса беспокоится, что сын может увидеть подобные съемки, когда вырастет.

«Так что, если мне вдруг все-таки предложат сняться, поставлю условие — только с дублером», — резюмировала Анастасия.

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