30-летний рэпер Элджей уехал из России на Бали с возлюбленной Anikv. Пара объявила об отъезде в соцсети.

После развода с Настей Ивлеевой рэпер обрел счастье с певицей Anikv. По данным СМИ, артисты познакомились через общих знакомых и теперь проводят много времени вместе. В начале 2025 года пара уехала из России к океану. Судя по всему, знаменитости отдыхают на Бали.

Пользователи Сети отметили, что публикация нового снимка пары совпала с публикацией Насти о новом муже. По мнению россиян, музыкант пытается доказать экс-супруге, что счастлив с Anikv.

«Возможно ли, что Элджей таким образом передает «привет» бывшей и подчеркивает, что у него в отношениях тоже все хорошо?» — написали пользователи Сети.

Также фолловеры отметили внешнее сходство певицы с Ивлеевой.

«Теперь каждая новая девушка будет копией Ивлеевой», — заявили россияне.

Сам Элджей не реагирует на нападки подписчиков.

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