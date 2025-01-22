НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 января 2025, 14:31
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Ксения Бородина улетела с возлюбленным Николаем Сердюковым из России

Ксения Бородина улетела с возлюбленным Николаем Сердюковым из России

© Starface.ru

Ксения Бородина улетела с возлюбленным Николаем Сердюковым из России. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Ксения Бородина рассказала об очередном путешествии вместе с Николаем Сердюковым. Знаменитость опубликовала фото из самолета.

«Пока вы спали, крысиный клуб уже приземлился», — написала она.

Бородина опубликовала видео из Стамбула — телеведущая заселилась в отель с видом на Босфорский пролив.

Это не первое путешествие Бородиной в Турцию. Знаменитость рассказывала, что любит посещать в эту страну. Последний раз Ксения Бородина летала на отдых в Дубай в ноябре 2024 года.

Ранее мы писали о том, что российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина ответила на критику своих планов на свадьбу с Николаем Сердюковым.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Ксения Бородина
отпуск