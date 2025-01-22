Ксения Бородина улетела с возлюбленным Николаем Сердюковым из России. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Ксения Бородина рассказала об очередном путешествии вместе с Николаем Сердюковым. Знаменитость опубликовала фото из самолета.

«Пока вы спали, крысиный клуб уже приземлился», — написала она.

Бородина опубликовала видео из Стамбула — телеведущая заселилась в отель с видом на Босфорский пролив.

Это не первое путешествие Бородиной в Турцию. Знаменитость рассказывала, что любит посещать в эту страну. Последний раз Ксения Бородина летала на отдых в Дубай в ноябре 2024 года.

Ранее мы писали о том, что российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина ответила на критику своих планов на свадьбу с Николаем Сердюковым.