Опубликовано 22 января 2025, 14:311 мин.
Ксения Бородина улетела с возлюбленным Николаем Сердюковым из России
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Ксения Бородина улетела с возлюбленным Николаем Сердюковым из России. Об этом стало известно из соцсетей.
Телеведущая Ксения Бородина рассказала об очередном путешествии вместе с Николаем Сердюковым. Знаменитость опубликовала фото из самолета.
«Пока вы спали, крысиный клуб уже приземлился», — написала она.
Бородина опубликовала видео из Стамбула — телеведущая заселилась в отель с видом на Босфорский пролив.
Это не первое путешествие Бородиной в Турцию. Знаменитость рассказывала, что любит посещать в эту страну. Последний раз Ксения Бородина летала на отдых в Дубай в ноябре 2024 года.
Ранее мы писали о том, что российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина ответила на критику своих планов на свадьбу с Николаем Сердюковым.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин