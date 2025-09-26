Требуется операция: адвокаты Лерчек рассказали о ее новом заболевании

У блогера Лерчек диагностировали неврому Мортона – утолщение нерва стопы. Также обострились проблемы по женской части и беспокоит сильная зубная боль.

Подробности сообщает Super.ru.

По его информации, проблемы «по женской части» вынуждали Валерию вызывать скорую. Однако полное лечение вне стен медучреждения в данном случае невозможно. Как рассказали представители блогера, ей отказали в самостоятельном посещении медиков.

Помимо этого, у Лерчек нашли неврому Мортона. Ей необходимы операция и гормональный укол – он делается раз в год. Из-за невозможности сделать процедуру в операционной ее выполнили в домашних условиях.

К этим проблемам добавилась сильная зубная боль. Адвокаты Чекалиной говорили об этом на одном из заседаний суда, а направленное следователю ходатайство с просьбой разрешить посещение клиники было отклонено.

Ранее мать Лерчек сообщила, что на время домашнего ареста она поселилась в особняке подруги. Дом имеет площадь 1,5 тыс. квадратных метров, но выставлен на продажу. Жильцы показывают особняк покупателям и оплачивают только коммунальные платежи.