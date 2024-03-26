29-летнюю жену Дмитрия Тарасова с грудным ребенком привезли из больницы домой. Анастасия Костенко сообщила о выписке в соцсети.

В марте 2024 года стало известно о госпитализации Костенко. Тогда Анастасия не стала раскрывать диагноз, вместо этого она показала фото, на котором лежит под капельницей. После выписки Костенко пожаловалась на «жуткий стресс». На нервной почве у нее начала «шелушиться кожа», появилась сыпь на подбородке и почти пропало молоко.

«Я перенесла жуткий стресс. Наркоз, снова стресс, и вот заканчиваю антибиотики, и все это не прошло даром», — высказалась модель.

На данный момент Костенко борется за сохранение молока, чтобы как можно дольше продержать сына на естественном вскармливании.

Отметим, что после родов Анастасии прошло уже несколько месяцев, однако она по-прежнему держит имя ребенка в секрете.

Ранее Анастасия Костенко в день рождения Тарасова заявила о готовности рожать без перерыва. Подробности смотрите в этой новости.

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