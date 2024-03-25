Сестра Кобзона рассказала об ошибке телевизионщиков, перепутавших певца с Магомаевым в сюжетах о «Крокусе»

Сестра певца Иосифа Кобзона Гелена Кандель рассказала об ошибке телевизионщиков в репортажах, вышедших 25 марта. В эфире показали кадры об импровизированном мемориале у «Крокус Сити Холла» с песней «Журавли». Журналисты неверно сообщили, что ее исполнил Муслим Магомаев.

Корреспондент сайта Kp.ru дозвонился до Кандель и узнал, что, действительно, произошла ошибка. Она рассказала, что ошиблись на двух каналах – НТВ и России 1.

Сестра Кобзона пояснила, что у Магомаева «совершенно другая» манера исполнения, иной тембр голоса.

Помимо журналиста сайта к ней обратились и другие люди: ошибку заметили помощник Кобзона Олег Потемин и ученица Кандель.

«Он говорит: но что бы кто ни утверждал, мы-то знаем - это голос Иосифа Давыдовича. А потом уже - моя ученица, которая работает на «Вести. Россия», -поделилась подробностями разговора с ними Кандель.

В заключение диалога корреспондент выразил надежду, что журналисты обратят внимание на ошибку после публикации беседы.

«Вообще-то, это - нарушение авторских прав», - заключила она.

Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта – несколько человек открыли стрельбу в концертном зале. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что нападавшие были в здании 13 минут. По последним данным, их жертвами стали 139 человек.