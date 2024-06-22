«Цена этой эпопеи – моя с Лерой любовь»: бывший муж Лерчек раскрыл истинную причину их развода
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Артем Чекалин озвучил причину развода с блогершей Лерчек. В социальных сетях мужчина признался, что их отношения разрушились из-за домашнего ареста.
Целый год знаменитой супружеской паре Чекалиным пришлось сидеть под домашним арестом из-за крупной налоговой задолженности. Семье удалось выплатить все деньги, после чего суд освободил их, а через некоторое время Чекалины объявили о разводе.
Инициатором расставания стала Лерчек. Именно она в марте 2024 года подала на развод. При этом блогерша решила не раскрывать причины такого решения. И вот недавно сам Артем Чекалин прокомментировал их разрыв.
«Не говорите, что год сидели припеваючи, да, может и так, но цена всей этой эпопеи – моя с Лерой любовь, которая, поверьте, была чистой и бескорыстной, что очень редко в наши дни», – заявил он.
12 июня пара официально развелась. Теперь Чекалины поддерживают общение только из-за общих детей, дочки Алисы и сына Богдана.
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