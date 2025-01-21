27-летний Юрий Киселев объяснил, почему у него нет девушки

27-летний певец Юрий Киселев заявил, что не готов заводить семью. Об этом стало известно в эфире подкаста Станислава Роженькова.

В новом интервью Юрий признался, что мечтает о семье и детях, однако пока он не готов к такой ответственности. По словам артиста, сейчас у него в приоритете работа с ненормированным графиком и частыми перелетами. Он убежден, что ни одна девушка не примет такой образ жизни.

«Мало кто согласился бы на тот график жизни, который есть у меня сейчас. В среднем, в 7-8 утра я уже уезжаю и возвращаюсь, как правило, в 11, 12, а, может быть, и гораздо позже. Плюс, я часто летаю. В Москве бываю 2-3 раза в неделю», — высказался Юрий.

По словам Киселева, он хочет реализовать себя в бизнесе. Это его основная цель.

Напомним, Киселева подозревали в романе с Люсей Чеботиной. Ранее певица впервые высказалась про расставание с Юрием. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что родители Мари Краймбрери одобрили помолвку дочери с Давой.