26-летняя певица Mia Boyka пряталась в костюме Арлекина на вокальном шоу «Маска». Члены жюри раскрыли артистку в новом выпуске передачи.

В новом выпуске «Маски» номинантами на вылет оказались Щенок, Кот и Арлекин. До выступления певица пожаловалась на боль в животе, тем самым раскрыв свой пол. Сергей Лазарев уверенно назвал имя звезды, с которой он ранее выступал, и посоветовал не расстраиваться из-за проигрыша.

«Во-первых, никогда не надо проигрывать заранее и готовиться к проигрышу. Во-вторых, мы с тобой пели дуэтом, я не мог тебя не разгадать», — заявил артист.

По словам певицы, она не удивлена тому, что Сергей ее узнал. Более того, участница «Маски» заявила, что предчувствовала подобный исход.

Филипп Киркоров поддержал артистку, чей голос, по его мнению, знает вся Россия.

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