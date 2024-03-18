Сергей Лазарев оправдался за нежелание фотографироваться с Волочковой

Певец Сергей Лазарев рассказал, почему не стал фотографироваться с Анастасией Волочковой. Артист объяснил ситуацию в эфире «Шоу Воли».

В 2023 году между Сергеем и Анастасией произошел скандал. Выйдя на красную дорожку, балерина попросила певца о совместном фото. Однако внезапно она услышала отказ. После этого Волочкова гневно высказалась в адрес Лазарева, заявив об обиде. Спустя время Сергей прокомментировал ситуацию.

В первую очередь, артист отметил, что не хотел обижать Волочкову. По словам Лазарева, он недолго был на красной дорожке: певец выступал в числе первых, и ему нужно было сменить наряд. Вот почему, услышав просьбу балерины, он вежливо ей отказал.

«Передо мной была Волочкова, которая ходила по красной дорожке туда-сюда. Она меня видела, там не было никаких желаний со мной сфотографироваться», — пояснил Сергей.

По мнению артиста, ситуация «не стоит выеденного яйца».

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