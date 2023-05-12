26-летняя невестка Кристины Орбакайте отреагировала на слухи о беременности, показав живот

В последнее время внимание публики приковано к семье Аллы Пугачевой. Год назад артистка перебралась в Израиль и оборвала все связи с РФ. Подобному примеру последовали и ее родственники. Например, Никита Пресняков переехал в США и там начал заново карьеру. Однако, поговаривали, что не только музыкальная деятельность удерживает внука Пугачевой в другой стране. Внимательные подписчики заметили, что супруга Никиты отказалась от обтягивающих нарядов в пользу свободной одежды. Подобное спровоцировало слухи о беременности Алены. Узнав об этих сообщениях, девушка решила внести ясность в ситуацию.

В личном блоге супруги Преснякова появились снимки, на которых она позирует в откровенном топе и коротких шортах. Подобный выбор одежды подчеркнул не только стройность девушки, но и ее плоский живот. Вот почему после этой публикации вопрос о беременности Алены был исчерпан.

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