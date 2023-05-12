Спасение есть: для тяжелобольной Анастасии Заворотнюк нашли лекарство, способное ее вылечить

Уже несколько лет все внимание публики приковано к Анастасии Заворотнюк. Ни для кого не секрет, что актриса борется с глиобластомой — самой агрессивной формой рака. Из-за тяжелого недуга семья Анастасии тщательно скрывает ее от посторонних глаз, вот почему в Сети почти отсутствуют новости о ней. Известно лишь то, что звезду «Моей прекрасной няни» выписали зимой из клиники и теперь она находится дома. Как утверждает пресса, в Сети найден способ лечения, который может навсегда избавить актрису от недуга.

Многие эксперты заявляют в один голос: глиобластома редко поддается лечению. Обычно средняя продолжительность жизни больного составляет восемь месяцев. Однако недавно ученые из Университета Джона Хопкинса представили гель, избавляющий пациентов от рака.

Специальный препарат вводят в организм человека. Достигнув мозга, он превращается в гель, который заполняет щели в частях опухоли. Также лекарство содержит специальные антитела, защищающие иммунные клетки от раковых.

Известно, что препарат должен пройти клиническое испытание.

Ранее отец Фриске сравнил болезнь дочери и Анастасии Заворотнюк. Высказывание мужчины читайте в этой статье.