«Ты ничего не понимаешь»: Кристина Орбакайте рассказала о напряженных отношениях с сыновьями

В последнее время внимание публики приковано к семейству Аллы Пугачевой. Год назад исполнительница хита «Арлекино» перебралась в Израиль и оборвала все связи с РФ. Подобному примеру последовали и ее родственники, о которых также не было новой информации. Однако на днях Кристина Орбакайте прервала молчание и дала откровенное интервью изданию «Антенна-Телесемь».

В беседе с журналистами певица рассказала о напряженных отношениях с детьми. Никита Пресняков и Дени Байсаров уже давно живут самостоятельной жизнью. Звездной маме трудно с этим смириться, поэтому иногда она дает им советы, которые не устраивают наследников. При этом Кристина не обижается на них и любые разногласия объясняет разницей в возрасте.

«Моя задача — лишний раз не вмешиваться в их дела, останавливать себя. Мои мальчишки еще в промежутке "мама, ты ничего не понимаешь", а я уже дошла до состояния "мама, ты была права"» — цитирует StarHit слова Орбакайте.

Также артистка добавила: нередко она и сама нуждается в советах наследников. По мнению Кристины, сейчас «молодежь во многих вопросах подкованнее». Вот почему знаменитость обсуждает с сыновьями свое творчество и его продвижение.

Ранее мы писали о том, что отменившая концерт в Германии Кристина рассекретила свое местоположение. Подробности смотрите здесь.

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