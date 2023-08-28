Продюсер Иосиф Пригожин назвал причину, из-за которой полгода не видел дочь

Продюсер Иосиф Пригожин ответил злопыхателям и объяснил, почему на протяжении полугода не видел дочь и маленького внука. Он рассказал, что слишком далеко живет от родных и не всегда находит время, чтобы навестить их.

В Сети периодически пользователи обсуждают, что супруг певицы Валерии совсем забыл про своего ребенка. Все дело в том, что чаще он общается с сыном своей жены и его дочерью. Пригожин считает Селин и своей внучкой тоже, играет с ней, гуляет, радуется всем ее успехам. А вот родного внука он почти не видит.

Сам Иосиф признает, что действительно мало уделяет времени дочери Дане и ее семье. Но это происходит лишь из-за того, что они живут слишком далеко друг от друга. К тому же у продюсера нет возможности постоянно преодолевать большие расстояния ради встречи из-за загруженного рабочего графика.

«Для того, чтобы доехать до нас, нужно часа два. Внуку всего год, при этом полгода мы находились в командировках, так что выловить друг друга не успевали. Но если появлялась возможность выехать — мы обязательно отправлялись в гости», - цитирует слова Пригожина издание mk.ru.

Продюсер подчеркнул, что, несмотря ни на что, следит за развитием и ростом внука. Дочь присылает ему сообщения, фото и звонит по видеосвязи. Все это позволяет ему и на расстоянии участвовать в жизни семьи.

Ранее Иосиф Пригожин назвал причину ухода из шоу телеканала НТВ «Звезды сошлись».