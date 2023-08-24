Иосиф Пригожин назвал причину ухода из шоу «Звезды сошлись»

Продюсер Иосиф Пригожин добровольно покинул шоу телеканала НТВ «Звезды сошлись». Это был его первый опыт в роли ведущего, однако недолгий. Супруг певицы Валерии признался, что у него еще много проектов, а совмещать работу у него не выйдет.

О том, что в команде произошли изменения, стало известно 24 августа. Теперь вместе с Лерой Кудрявцевой программу будет вести актер Тимур Еремеев. Его предшественник признался, что ему нравилось быть частью шоу, да и с коллегами у него сложились крайне теплые отношения. Но Пригожин в первую очередь все-таки продюсер, а не ведущий, именно поэтому он принял решение сосредоточиться на основной деятельности.

«Шоу «Звезды сошлись» для меня было экспериментом. Я впервые попробовал себя в роли ведущего и мне очень понравилось. Я отработал целый сезон и, мне кажется, хорошо вписался в замечательную команду шоу», - поделился Иосиф с изданием StarHit.

Пригожин также не исключил, что вполне может появиться в проекте, но уже в качестве гостя. Он поблагодарил команду телеканала и поделился, что у него сейчас много планов, которые он хочет в ближайшее время реализовать.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал крушение самолета со своим однофамильцем.