26-летняя дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум выступила в США в дерзком наряде

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум выступила в США в дерзком наряде. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

26-летняя Елизавета в составе своей группы выступила на музыкальном фестивале в Лос-Анджелесе. Дочь Леонида удивила поклонников не только вокальными данными, но и дерзким образом. Она поднялась на сцену в коротких серебристых шортах и топе, дополнив наряд солнцезащитными очками и золотыми серьгами.

Напомним, Елизавета в раннем возрасте уехала с дедушкой в Майами, а в 2021 году стала гражданкой США. Девушка пошла по стопам родителей и строит музыкальную карьеру.

Известно, что Елизавета строит отношения с избранником, выступающим в той же группе. Год назад они приезжали в Россию для знакомства с родителями.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что дочь Агутина и Варум станет звездой в США и России. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Глюкозу заподозрили в употреблении запрещенных веществ после концерта в Петербурге.