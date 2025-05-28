«Очень яркая и эпатажная»: что известно о дочери Агутина и Варум, выступающей в США

26-летняя дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета уже несколько лет строит музыкальную карьеру в США. Она создала свою группу и в основном выступает в барах. Однако это не «потолок» звездной наследницы – уверен продюсер Сергей Дворцов. В беседе с порталом «Страсти» он предрек Лизе большое будущее на сцене.

Дочь Агутина и Варум является солисткой группы «Bruuvy». Пока музыкальный коллектив имеет небольшую аудиторию, поэтому дает концерты лишь на маленьких площадках. Кадрами с выступлений Елизавета часто делится в социальных сетях, удивляя поклонников родителей своими весьма откровенными образами и поведением. Сценические наряды девушки в основном состоят из топов и коротких шортов, юбок.

Несмотря на критику Лизы в Сети, родители полностью ее поддерживают. Тем более, что в этом году у нее состоялся первый большой концерт. Группу пригласили на фестиваль инди-музыки Nextfest в Лос-Анджелесе.

«Она очень яркая, эпатажная, достаточно талантливая девочка известных родителей. Могу сказать, что она еще выстрелит, станет реальной звездой. У нее есть все предпосылки к этому и к хорошему заработку. Возможно, она даже, как говорится, переплюнет маму и папу. Этого я не исключаю», - считает продюсер Сергей Дворцов.

Отметим, что Лиза развивает карьеру пока только в США. В России девушка выступать не планирует. Однако, если она решит давать концерты в Москве и регионах, она сможет довольно быстро прославится благодаря родителям. Об этом заявил продюсер Дворцов.

«Думаю, она бы смогла стать популярной в России с помощью мамы или папы. На их именах она бы могла выехать свободно», - поделился музыкальный эксперт.

По словам Дворцова, путь дочери Агутина к большой славе за границей может занять долгое время. Но если она продолжит развиваться, то выйдет за пределы баров и начнет давать стадионные концерты.

«Это большая работа над собой, с музыкой, с треками. Ты должен чувствовать музыку, а она тебя. Я не думаю, что она так и будет выступать по барам, я очень надеюсь, что все-таки она станет именитой, как ее родители», - отметил Сергей Дворцов.

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