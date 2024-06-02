Дмитрий Харатьян остался без китайского автомобиля из-за спора между продавцами

Дмитрий Харатьян попал в неприятную ситуацию. Народный артист России купил новый электромобиль, но машина оказалась в залоге, поэтому он не может на ней ездить.

Новое авто китайского производства Харатьян купил в одном из автосалонов Москвы. Но после получения электромобиля он узнал, что поставщик машины внес ее в нотариальный залог и поставил запрет на регистрационные действия. В итоге купленный автомобиль нельзя зарегистрировать из-за спора между продавцами, пишет mk.ru.

Вместе с артистом пострадали еще 116 покупателей. В их числе актриса Лукерья Ильяшенко и другие звезды.

Компания, которая продала электромобили, утверждает, что все вопросы между ними и китайскими партнерами были улажены. Претензии от экспортера машин стали для них полной неожиданностью. Китайская фирма требует от россиян выплату в 486 млн рублей, только после этого они готовы снять залог. Однако наша сторона считает, что документы, переданные в суд, были поддельными.

Ранее Дмитрий Харатьян выступил в защиту пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, ставшей известной после скандального брака и последовавшего за ним развода с актером Арменом Джигарханяном.