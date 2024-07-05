26-летний актер Слава Копейкин заявил, что Олег Меньшиков научил его дисциплине. Звезда «Слова пацана» рассказал о годах студенчества изданию HELLO!.

Слава Копейкин обучался актерскому мастерству у Олега Меньшикова. По словам Славы, он всегда был «раздолбаем»: он не ходил на пары и не готовился к предметам. Но Меньшиков сумел научить его дисциплине и внутреннему профессионализму. Он попросил студента не лениться и направлять энергию в нужное русло.

«В конце первого курса как-то сказал мне: «Ты талантливый и органичный, как собака, но главная проблема в том, что ты это знаешь». Он был прав в том, что мне нужно себя дисциплинировать и держать в руках, обслуживать свой талант, работать на него», — высказался Слава.

Несмотря на «раздолбайство», Копейкин закончил ГИТИС с красным дипломом. По словам актера, это удивило не только Меньшикова, но и его самого.

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