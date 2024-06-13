«Внешность и статность»: звезда «Слова пацана» назвал себя смесью Тома Харди и Ди Каприо

Звезда нашумевшего сериала «Слово пацана» Слава Копейкин признался, что считает себя смесью голливудских актеров Тома Харди и Леонардо Ди Каприо. Об этом он рассказал в интервью «Кинопоиску».

Знаменитость поделился подробностями о съемках и своей жизни. А после сравнил себя с мировыми звездами. Он считает, что является смесью Тома Харди и Леонардо Ди Каприо.

«Понял, что я нечто среднее между ними по типажу. Я не довольствуюсь малым! Животная энергия от Харди и внешность и статность от Ди Каприо», – заявил Слава.

На вопрос о том, кем восхищается молодой человек, Копейкин ответил, что это отечественный актер Даниил Воробьев.

«Великолепнейший артист», – подчеркнул он.

Также знаменитость назвал известных личностей, с кем бы хотел пообщаться в реальной жизни.

«Аристотель, Наполеон, Бенджамин Франклин и Фридрих Ницше», – перечислил актер.

Ранее мы писали о том, что у актера Славы Копейкина было тяжелое детство. Он признался, что его семья питалась на 100 рублей в день.

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